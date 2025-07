Bronze, prata e ouro: veja como obter modalidades de contas no Gov.br

O sistema do governo federal Gov.br tem ganhado cada vez mais popularidade. Lançado em 2019, além de divulgar informações para os cidadãos, a plataforma (em site e aplicativo) reúne uma série de serviços, como consultar CPF e a CNH, conferir dados do SUS (Sistema Único de Saúde), solicitar Certidão para saque de PIS e obter o certificado de vacinação.

A criação de uma conta "gov.br" é necessária para para liberar o acesso aos serviços oferecidos. "Ela é uma identificação que comprova em meios digitais que você é você. Com ela, você se identifica com segurança na hora de acessar serviços digitais. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros", explica o site.

Cada pessoa pode escolher entre três níveis de acesso: bronze, prata e ouro. Essas categorias, na prática, vão apresentar diferenças entre si, como o grau de segurança no processo de validação dos dados, os tipos de serviços públicos digitais disponíveis para cada uma e transações digitais que poderão ser realizadas por meio do sistema do governo.