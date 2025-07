Vídeos racistas no Tiktok feitos com IA do Google expõem falha das Big Tech

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: O novo abismo digital; Medo do desemprego pela IA?; Os vídeos racistas do Google; Bets engolem YouTube e WhatsApp)

Pessoas negras retratadas como macacos. Um homem indiano fugindo de um chuveiro. Judeus ortodoxos descendo uma ladeira atrás de moedas. Um cozinheiro chinês preparando uma receita com animais de estimação. Policiais atirando em homens negros sem perguntar ao ouvirem que um suspeito está na região. Um prisioneiro em um campo de concentração dizendo sentir "um cheiro bom" vindo de uma chaminé. Esses são alguns dos vídeos gerados por inteligência artificial que circulam livremente no TikTok.

As cenas acima estão em vídeos criados com o Veo 3, ferramenta de inteligência artificial do Google que cria imagens ultrarrealistas. Carregados de discursos escancaradamente racistas, antissemitas e profundamente preconceituosos, os posts acumulam milhares de visualizações na rede social. A invasão desse tipo de material foi flagrada pela MediaMatters, organização especializada na análise crítica da mídia, que acusa a ByteDance, dona do TikTok, de não promover qualquer ação efetiva de remoção.