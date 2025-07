Privacidade no Facebook: Zuckerberg fecha acordo e evita julgamento

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, chegou a um acordo hoje para encerrar um processo ligado à violação de dados pessoais de usuários do Facebook pela Cambridge Analytica.

O que aconteceu

Julgamento da ação movida por investidores da Meta começou ontem. Os autores alegavam que o valor de US$ 5 bilhões (R$ 27,8 bilhões) que os dirigentes da empresa concordaram em pagar para o governo dos EUA no caso foi excessivo.

Segundo acionistas, membros do conselho pagaram para garantir inocência de Zuckerberg. Eles também argumentaram que os altos gastos com a Justiça e com multas poderiam ter sido evitados pelos gestores da holding do Facebook. Além de Zuckerberg, o investidor Marc Andreessen, a ex-diretora de operações Sheryl Sandberg e outros executivos foram acusados de permitirem violações de privacidade de usuários da rede social.