Por que despencou nº de brasileiros com medo de perder o emprego para a IA?

Com a popularização das ferramentas de inteligência artificial, surgiram previsões alarmistas sobre o futuro do trabalho. A mais recorrente era de que essas tecnologias poderiam levar à extinção de empregos em massa, substituindo profissionais humanos por máquinas.

Mas esse medo parece estar ficando para trás. Segundo o novo relatório global da Ipsos, empresa especializada em pesquisa e consultoria de mercado, 42% dos brasileiros ainda acreditam que podem perder o emprego por causa da IA. Em 2024, esse número era maior, de 57%. O novo episódio do Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, trouxe com exclusividade detalhes do estudo.