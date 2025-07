Por que achamos os cachorros tão fofos? A ciência e a genética explicam

Não tem como negar que o olhar "pidão" de um cachorrinho é capaz de amolecer o coração de qualquer dono. Mas por que as feições desses bichinhos mexem tanto com os seres humanos? Um estudo da Universidade Duquesne, nos Estados Unidos, revela características anatômicas presentes nos cachorros que podem explicar essa ligação entre as duas espécies.

No estudo, os pesquisadores relatam terem descoberto que os músculos da "sobrancelha" que contorcem os rostos caninos em expressões tão fofas não estão presentes em lobos, seu parente mais próximo. Isso faz os pesquisadores acreditarem que essa musculatura surgiu nos cachorros depois que eles foram domesticados pelos humanos.

"O movimento interno da sobrancelha levantada em cães é impulsionado por um músculo que não existe consistentemente em seu parente vivo mais próximo, o lobo", disse a anatomista da Universidade de Duquesne Anne Burrows.