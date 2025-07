Leu ou não leu minha mensagem? O que significam os tiques azuis no WhatsApp

Outras indicações mal interpretadas

No alto da tela do chat, o WhatsApp indica o horário em que aquele contato foi visto pela última vez. Muitas pessoas interpretam isso como "ele esteve aqui tal horário e não leu a mensagem que enviei nesse mesmo horário".

O "visto pela última vez", segundo a própria empresa, indica o horário em que o contato saiu do WhatsApp. Se você enviou a mensagem e ela não foi respondida, a pessoa simplesmente pode não ter aberto a tela do seu chat: ela saiu do aplicativo sem ler o que você enviou.

Como desligar isso?

Para desativar o "Visto por último" vá em "Configurações", "Privacidade" e "Visto por último e online" e escolha quem pode ver seu status.

Para retirar os dois tiques, o processo é semelhante: vá em "Configurações", "Privacidade", "Confirmação de leitura" e desative.