Huawei supera Apple e retoma liderança no mercado de smartphones da China

A Huawei voltou a liderar o mercado de smartphones da China, após ser superada durante quatro anos por empresas como Apple e Vivo. A gigante de tecnologia detém, atualmente, 18% de participação no setor, de acordo com dados preliminares da International Data Corporation.

O que aconteceu

A Huawei embarcou 12,5 milhões de smartphones no segundo trimestre deste ano, superando a Apple, que vendeu 9,6 milhões de unidades e ficou com 14% do mercado. A Vivo caiu para a terceira posição representando 9% do setor.

Embora tenha registrado uma queda de 3,4% nas vendas em comparação ao ano anterior, a gigante chinesa conseguiu recuperar sua liderança após anos de sanções comerciais que limitaram seu acesso a chips avançados.