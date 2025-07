'Seus pontos vencem hoje': como funciona central que envia golpe via SMS

A Anatel em parceria com a Polícia Civil de São Paulo desativou uma central que enviava SMS para aplicação de golpes, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Equipamento enviava SMS para celulares da região com o objetivo de aplicar golpes. O sistema consiste em um simulacro de antena de celular, que interrompe temporariamente sinais 3G, 4G e 5G e força que aparelhos da região se conectem a redes 2G, que são menos seguras. Com isso, conseguem enviar mensagens com links fraudulentos ou se passando por instituições financeiras.

Desativação foi feita em 11 de julho e estação clandestina ficava em apartamento residencial próximo à avenida Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. A divulgação do caso, porém, só foi feita pela Anatel ontem.