Terra, energia e cérebros: IA vive nova onda de gastos bilionários

A edição de 2025 do estudo indica que, apesar de uma queda no otimismo, o medo que as pessoas nutrem pela IA também está diminuindo.

Realizado desde 2023, o estudo deste ano trouxe dados interessantes sobre a relação dos habitantes de 30 países com as ferramentas. No Brasil, o contato mais frequente com as ferramentas parece ter ajudado a quebrar parte da sensação de ameaça sentida em anos anteriores. Um bom exemplo disso aparece na preocupação com o mercado de trabalho: a quantidade de brasileiros que temem perder o emprego para a IA caiu de 57%, em 2024, para 43% neste ano. Ou seja: o hype baixou, o susto também. Com a IA fazendo cada vez mais parte da rotina, o olhar sobre ela está ficando mais realista.

Google gera, TikTok publica: como vídeos racistas feitos por IA expõem falhas das Big Tech

A MediaMatters revelou que o TikTok vem sendo invadido por vídeos racistas e antissemitas gerados com o Veo 3, a nova ferramenta de inteligência artificial do Google que produz vídeos hiper-realistas. Muitos desses conteúdos carregam a própria marca d'água do Veo 3, o que escancara a fragilidade dos filtros que deveriam barrar produção sintética —tanto por parte da IA quanto da plataforma que os distribui.

Mesmo com as promessas das empresas de que existem barreiras para conter abusos, os "guard rails" claramente não estão dando conta do recado.