Sabe aquele olhar fofo que os cachorros fazem? A ciência explica o motivo

"Essas diferenças sugerem que ter fibras musculares mais rápidas contribui para a capacidade do cão de se comunicar efetivamente com as pessoas", disse Burrows.

"Ao longo do processo de domesticação, os humanos podem ter criado cães seletivamente com base em expressões faciais semelhantes às suas, e com o tempo os músculos dos cães podem ter evoluído para se tornarem 'mais rápidos', beneficiando ainda mais a comunicação", continua.

Desvendado os 'olhos de cachorro abandonado'

Em pesquisas anteriores, a equipe descobriu que cães têm um músculo mimético adicional, ausente nos lobos, que contribui para a expressão "olhar de cachorrinho".

Os cientistas afirmam que novas pesquisas serão necessárias para confirmar suas novas descobertas com métodos para diferenciar tipos adicionais de fibras de miosina. Isso poderia lançar uma nova luz sobre as diferenças anatômicas entre cães e lobos.

*Com informações dos sites Phys.org e Science Focus