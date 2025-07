LinkedIn contrariou regra do TSE ao liberar anúncio proibido em 2024

O LinkedIn se manifestou. "Anúncios com teor político não são permitidos no LinkedIn. Removemos conteúdos que violem nossas políticas e incentivamos que usuários e usuárias reportem possíveis infrações, para que nossa equipe possa avaliá-las caso a caso."

O caso do LinkedIn é simbólico do descontrole das plataformas sobre conteúdo proibido pelas leis brasileiras ou pelas regras que elas mesmas elaboram, avaliam os autores do estudo e juristas consultados pelo Radar Big Tech. O cenário, porém, deve mudar com a nova regra do STF (Supremo Tribunal Federal), que obriga as empresas a derrubar posts ilegais caso não queiram ser responsabilizadas judicialmente por eles.

O que rolou?

Não é a primeira vez que o Netlab flagra uma plataforma contrariando regras do TSE. Já aconteceu com o Google. Acontece que a Justiça Eleitoral determinou, por meio da Resolução 23.732/2024, que não haveria o menor problema para as plataformas digitais permitirem anúncios político-eleitorais durante as eleições, desde que seguissem regras como manter repositório detalhado desses conteúdos (valor pago, audiência, público alvo) e viabilizar uma consulta avançada nesse estoque de posts. Todas, com exceção da Meta, anunciaram que proibiriam esse tipo de conteúdo nas eleições de 2024. Só que: