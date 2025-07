Vai dar match? Já tem gente usando ChatGPT para turbinar o flerte no Tinder

A pesquisa ouviu cerca de 5 mil solteiros, com idades entre 18 e 98 anos, nos Estados Unidos. Entre os usos mais comuns da tecnologia estão: deixar o perfil mais atraente, bolar respostas certeiras para puxar papo e até testar a compatibilidade com pretendentes — tudo com a ajuda de ferramentas de IA como o ChatGPT.

As pessoas estão delegando para o ChatGPT a forma como elas vão se vender para o crush e como elas vão decidir ou não por sair com essa pessoa ou outra

Helton Simões Gomes

Em episódio do Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o pesquisador Diogo Cortiz aponta que essa prática é um sinal claro de que estamos terceirizando a vida.

Não só terceirizam a troca de mensagens, mas também usam o ChatGPT como um grande guru amoroso, como se ele dominasse todas as áreas da minha vida e conseguisse projetar alguma intimidade com aquela pessoa com quem quero construir um laço

Diogo Cortiz

Esse tipo de interação levanta outros questionamentos: é razoável depender de uma máquina para opinar sobre experiências que ela nunca viveu, como se apaixonar ou ter um relacionamento?

Para Cortiz, esse uso da IA pode mudar profundamente a natureza dos vínculos humanos — e transformar a tecnologia em uma espécie de muleta emocional.