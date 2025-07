Como um USB permitiu ataque hacker que roubou R$ 100 milhões de banco

Um ataque hacker conseguiu obter R$ 107 milhões do Banco da Amazônia, no Pará. O que chama a atenção é que um simples USB ajudou em um dos maiores crimes cibernéticos do país.

O que aconteceu

Ataque ocorreu no dia 30 de junho e 1º de julho, mas só foi tornado público no dia 9 de julho. Quantia de R$ 107 milhões foi retirada do banco e enviada para 10 estados diferentes. Ao todo, foram recuperados R$ 66 milhões. As informações são da Polícia Civil do Pará e de Minas Gerais, que agiram em conjunto

Três pessoas foram presas até o momento. Duas em Belo Horizonte, que tentaram sacar R$ 2 milhões (um ficaria com R$ 50 mil e outro com R$ 200 mil), e um gerente do banco, detido em Santa Inês (MA), acusado de ter acoplado um dispositivo a um computador, que facilitou o ataque.