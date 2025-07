A 'regra dos cinco segundos' para a comida que cai no chão funciona mesmo?

Em princípio, ingerir os alimentos não traz um risco iminente. O risco está na possibilidade de as bactérias engolidas com a comida se multiplicarem e desenvolverem dentro do nosso corpo e causar uma infecção.

O risco da infecção depende também do tipo de bactérias que está presente no chão no momento da queda. Os vírus mais comuns responsáveis por infecções alimentares são o rotavírus e o norovírus. Entre as bactérias, estão a Salmonella, Shigella, Campylobacter.

Fontes: César Barros, médico infectologista e Tatiana Tribess, engenheira de alimentos e professora.