SEO está com os dias contados? Começa era dos posts feitos só para a IA ler

11 dicas para flagrar vídeos feitos com IA; Por que 2025 é ano da computação quântica; SEO x GEO; Você, o crush e o chat

A maneira como os usuários buscam informações na internet está mudando. E rápido. Ferramentas como o ChatGPT vêm ganhando espaço como alternativa ao, até então, quase onipresente Google. Essa mudança atinge em cheio uma ferramenta conhecida do marketing digital: o SEO, a otimização de conteúdos para motores de busca.

Se as pessoas estão recorrendo cada vez mais a chatbots para pesquisar online, as empresas estão se mexendo para influenciar ferramentas de inteligência artificial a usarem posts elogiosos a elas na hora de responder perguntas das pessoas. É isso o que mostra o novo episódio do Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.