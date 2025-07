Qual a temperatura mais baixa que suportamos? Resposta não é tão simples

Quando o calor não é suficiente

Em qualquer lugar do mundo, a temperatura interna do organismo varia entre 35º e 37º.

Tudo leva a crer que a evolução da nossa espécie tenha chegado a esse ponto de equilíbrio, porque é a temperatura ideal para que as reações químicas que mantém o nosso organismo ocorram de forma harmônica.

O problema acontece quando nosso corpo não consegue "vencer" a disputa com as temperaturas mais frias e acaba perdendo muito calor interno, causando a hipotermia, ou seja, a redução drástica da temperatura do corpo.

Até 28ºC, o organismo sofre com alteração do nível de consciência e tremores. Abaixo disso, há grandes chances de arritmia e parada cardíaca, levando, inclusive, à morte.

Mulheres sentem mais frio?

Uma dupla de cientistas holandeses apresentou um estudo que mostrava por que as mulheres sentiam mais frio que os homens em ambientes com ar-condicionado.