Google, Microsoft e IBM aceleram corrida da computação quântica

O futuro quântico pode estar mais próximo do que se imaginava — mas ainda há um longo caminho até o uso cotidiano.

A Unesco elegeu 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica para homenagear os nomes que lançaram as bases da física quântica. Se, há cem anos, Max Planck, Niels Bohr e Werner Heisenberg fizeram história, agora empresas multibilionárias veem ficar muito próximas do dia a dia as promessas dessas teses na computação sugeridas por Richard Feynman.