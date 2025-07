Contratada por Musk, CEO do X renuncia após dois anos no cargo

Linda Yaccarino renunciou hoje ao cargo de presidente-executiva da rede social X, antigo Twitter, após dois anos à frente da empresa de Elon Musk.

O que aconteceu

''Depois de dois anos incríveis, decidi deixar o cargo'', anunciou em publicação. Ela havia assumido como CEO em junho de 2023, substituindo Musk, que ocupava o posto desde que comprou a rede por US$ 44 bilhões (R$ 240 bilhões) em outubro de 2022.

Nem Yaccarino e nem o X explicaram os motivos da saída até o momento. Apesar disso, a mulher disse que o ''melhor ainda está po vir, com o X entrando em um novo capítulo com xAI'' — a startup de inteligência artificial do bilionário.