Veo 3: como não ser enganado por vídeo realista feito com IA; veja 11 dicas

Até o Veo 3, já era difícil identificar um vídeo produzido por inteligência artificial. Com a ferramenta de criação de vídeos ultrarrealistas do Google, a situação foi catapultada para outro patamar.

O novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, se debruça sobre as formas de detectar vídeos sintéticos, mas Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz, os apresentadores do programa, já adiantam: a tarefa não é fácil -e, dado o avanço acelerado da qualidade das produções das IAs, as dicas trazidas têm efetividade cada vez mais efêmera.