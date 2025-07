Por que recebemos chamadas mudas e que se encerram em seguida?

Ao atender este tipo de ligação, o sistema registrará que a linha está ativa e poderá retornar mais vezes durante o dia. Para evitar transtornos, especialistas indicam evitar atender ligações de números desconhecidos. E caso o telefone detecte uma possível chamada de spam não atenda.

Não é indicado também informar dados pessoais como nome completo, endereço, data de nascimento, CPF e dados bancários, etc. Além disso, é possível bloquear o número utilizando as funções do smartphone.

Quando se trata de golpe, os criminosos tendem a entrar em contato por outros meios, como canais como SMS ou WhatsApp. Nesse caso, não se deve clicar em nenhum link ou fornecer qualquer dado pessoal.