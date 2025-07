Eclipse solar mais longo de todos os tempos já tem data para acontecer

Até agora, o eclipse mais longo da história até agora aconteceu em 15 de junho de 743 a.C.. Ele pôde ser observado no Oceano Índico, próximo às costas do Quênia e da Somália, na África. As informações são da agência espacial americana.

Como a Nasa consegue fazer essa previsão?

Durante eclipses totais a camada mais externa do Sol, chamada coroa solar, fica visível de forma segura usando óculos especiais. Isso ajuda os cientistas a entender como o calor e a energia do Sol são lançados no espaço.

Esses ventos solares podem causar problemas em satélites, redes de energia e sistemas de comunicação na Terra. Por isso, estudar o Sol é essencial para prever esses impactos.

A Nasa consegue calcular eclipses com alta precisão. Astrônomos utilizam as leis de Newton para determinar como a Terra e a Lua se movem ao redor do Sol.

Depois, colocam essas informações em computadores que simulam esses movimentos no passado e no futuro. Assim, é possível prever com exatidão quando e onde os eclipses vão acontecer, com margem de erro inferior a um minuto, mesmo em previsões para muitos séculos.