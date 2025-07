Arrepio e vontade de fazer xixi: ciência explica como inverno muda o corpo

3. Arrepios são úteis

A contração dos músculos também tem ligação com os famosos arrepios. Com os pelos arrepiados, forma-se uma camada de ar que preserva o calor bem junto à nossa pele.

4. Dá mais vontade de fazer xixi

Isso acontece porque, com a queda da temperatura, os vasos sanguíneos ficam mais contraídos para manter o fluxo nos órgãos vitais, deixando as extremidades do corpo mais geladas e diminuindo a produção de suor. Resultado? A gente tem mais vontade de ir ao banheiro.

5. Mais fome

Nosso corpo precisa de mais calorias na época do frio. Esse aumento no consumo energético ajuda a manter a temperatura corporal equilibrada.