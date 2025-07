Como a IA ajudou um casal a engravidar após 18 anos de tentativas

Depois de quase duas décadas tentando engravidar, um casal dos Estados Unidos está esperando o primeiro filho, após o auxílio de um método que usa a inteligência artificial, ou IA.

O que aconteceu

O casal recorreu à IA após 18 anos de tentativas sem sucesso. Segundo a rede norte-americana CNN, o casal —que optou por permanecer em anonimato— passou por várias rodadas de fertilização in vitro (ou FIV), método de reprodução assistida em que a união do óvulo com o espermatozoide ocorre em um ambiente de laboratório, resultando na formação de um embrião que, posteriormente, é transferido para o útero da mulher.

No entanto, as fertilizações não deram certo por conta da azoospermia. A condição indica a ausência de espermatozoides no sêmen ejaculado, podendo provocar infertilidade masculina. Enquanto uma amostra típica de sêmen contém centenas de milhões de espermatozoides, homens com azoospermia apresentam contagens tão baixas que nenhum espermatozoide pode ser encontrado em análises laboratoriais.