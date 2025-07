Xampu de lagarto e mais: estudo revela receitas curiosas da Idade Média

Um projeto liderado por especialistas da Universidade de St. Andrews, na Escócia, descreveu receitas medicinais observadas na Idade Média e revelou como as pessoas buscavam conhecimentos sobre saúde na época.

O que aconteceu

Os pesquisadores encontraram uma série de manuscritos médicos. O projeto Corpus of Early Medieval Latin Medicine estuda o conhecimento científico do início da Idade Média, período que também ficou conhecido como "Idade das Trevas", pelo suposto declínio cultural. Além de especialistas da universidade escocesa, o estudo contou com a colaboração de pesquisadores das Universidades de Utrecht (Holanda), Oslo (Noruega), Binghamton e Fordham (ambas dos EUA).

A equipe conseguiu ampliar o número conhecido de manuscritos com textos médicos antigos. Segundo comunicado publicado no portal da Universidade de St. Andrews, o projeto analisou manuscritos medievais em arquivos de todo o mundo e de catálogos de bibliotecas, sendo que a pesquisa contém manuscritos médicos anteriores à Revolução da Escola de Salerno, no século 11.