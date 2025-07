Pesquisador chinês ironiza corrida da IA: 'EUA fazem ótimos powerpoints'

De passagem pelo Brasil para participar do 5º Congresso Brasileiro de Internet, promovido pela Abranet, Li falou com exclusividade a Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, em maio. Na conversa, o pesquisador afirmou que o país não teme ser ultrapassado pela concorrência norte-americana.

Se você olhar dez anos atrás, os EUA prometeram muito e não cumpriram nada. E a China não prometeu nada e cumpriu tudo o que se propôs a fazer até agora

David Li

Ainda que tenha forte tom nacionalista, o comentário de Li guarda algum fundo de verdade e ajuda a compreender como o mercado chinês se organiza em relação a disputas externas existentes, considera Diogo Cortiz.

Ainda assim, o pesquisador chinês adota posição de cautela antes de fazer previsões sobre o futuro da inteligência artificial. A expectativa com o futuro passa antes pela avaliação do que o público deseja. É isso que deve ser usado como termômetro da inovação.

Não sabemos se um telefone com IA vai colar ou ser bem aceito ou se vai ser um telefone que vai ficar pendurado no pescoço. Estamos estudando o mercado, coletando essas informações para saber o que vamos fazer nos próximos cinco anos. Talvez nos próximos cinco anos tenhamos que lançar produtos completamente diferentes do que temos hoje em dia

