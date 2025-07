'Delivery' de mosquitos: por que insetos são soltos por drones no Havaí

As cápsulas são jogadas no chão das florestas, onde começam a se decompor expostas aos fenômenos naturais. Dali, os mosquitos são liberados e saem voando pela mata, prontos para acasalar com as fêmeas, segundo a American Bird Conservancy, uma das instituições ligadas ao projeto.

O drone do projeto "Birds, Not Mosquitoes" no Havaí: conteiner acima controla a temperatura em que os mosquitos são mantidos antes de a cápsula ser liberada (abaixo) Imagem: Adam Knox / American Bird Conservancy

O mecanismo é experimental. As cápsulas adequadas para este tipo de entrega via drone tiveram que ser desenvolvidas especialmente para a nova etapa, não só protegendo os animais durante a entrega, como garantindo que sejam liberados no momento certo. A American Bird Conservancy anunciou no início de junho que espera que os drones possam complementar a operação e agilizar o processo de controle da malária aviária.

Mosquitos não são espécies nativas do Havaí. Um navio de pesca de baleia trouxe-os acidentalmente às ilhas em 1826 e eles se proliferaram no clima quente e úmido. Atualmente, existem oito espécies de mosquitos por lá, sendo o Culex quinquefasciatus — conhecido no Brasil como pernilongo ou muriçoca— o mais preocupante como vetor da malária aviária, embora o Aedes albopictus, o mosquito tigre asiático, também transmita a varíola aviária.

O Ívi, outra espécie de pássaro ameaçada no Havaí Imagem: Robby Kohley / American Bird Conservancy

O método do "inseto incompatível" já foi utilizado com sucesso em alguns locais: Flórida, Califórnia, México e China adotaram a medida para controlar as populações de espécies de mosquitos que transmitem doenças aos seres humanos. A esperança dos cientistas é que o mesmo possa ser reproduzido no Havaí para proteger os pássaros, que já enfrentam outros problemas como a perda de seu habitat natural e o surgimento de outros predadores invasivos, como ratos.