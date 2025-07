O que Stephen Hawking dizia sobre quem acredita em astrologia?

Para Hawking, quando Copérnico, Galileu e outros cientistas descobriram que os planetas orbitam o Sol, não a Terra, e Newton descobriu as leis que governam seus movimentos, a astrologia se tornou "extremamente implausível".

Por que as posições dos demais planetas contra o fundo celeste, tal como visto da Terra, teriam qualquer correlação com as macromoléculas de um planeta menor que se autodenominam vida inteligente?

Stephen Hawking

Mas o próprio Hawking lembra que "é verdade que não há mais evidência experimental para algumas das teorias descritas neste livro ['O Universo Numa Casca de Noz'] do que há para a astrologia".

Mesmo assim, diz que cientistas acreditam nessas outras teorias, porque apresentam consistências com as teorias já provadas.

O que diz a astrologia

Para a astrologia, a posição dos corpos celestes no céu pode exercer diferentes influências sobre os humanos, seja a personalidade, relações ou até do que vai acontecer na vida das pessoas.