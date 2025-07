Ferver água no micro-ondas pode causar explosão? A ciência responde

Histórias que alertam sobre o perigo de ferver água no micro-ondas pelo risco de explosões e queimaduras severas circulam aos montes em redes sociais. A verdade, segundo especialistas ouvidos por Tilt, é que não há tanta razão para exagerar na dose de preocupação. Contudo, a ciência recomenda alguns cuidados.

Isso porque, no micro-ondas, há o risco de a água sofrer um superaquecimento acima da temperatura de ebulição (em torno de 100 graus Celsius ao nível do mar) sem criar as tradicionais bolhas que nos alertam sobre o líquido quente.

"Nesse aparelho, a água esquenta ao absorver ondas eletromagnéticas com frequência em torno de 2,45 GHz, processo durante o qual é possível que ela atinja um estado de superaquecimento, com temperatura que supera a de ebulição, sem que ocorra a transição de fase da água líquida para o vapor d'água", explica Roberto Baginski, professor do departamento de física do Centro Universitário FEI.