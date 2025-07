Como é conexão de empresa hackeada com BC que permitiu perda milionária

João recebeu R$ 15 mil para fornecer acesso ao sistema da C&M Software. O contato entre o funcionário terceirizado e os golpistas foi feito via WhatsApp. "Suspeito disse que foi seduzido por proposta dos hackers e alegou que não sabia o que iria acontecer", explicaram os delegados. No entanto, segundo os investigadores, não foram identificados sinais de coação e ameaça. Além disso, versão do suspeito ainda será confrontada pelas investigações.

A partir deste acesso, criminosos conseguiram acesso às contas reservas operadas pela empresa. De um dos clientes da companhia, o BMP, foram feitas transações na ordem de R$ 541 milhões. As perdas totais estimadas, contando outros clientes ainda não identificados, são de R$ 1 bilhão.

Em nota, a C&M Software diz que não foi a origem do incidente. Em nota, empresa diz que "as evidências apontam que o incidente decorreu do uso de técnicas de engenharia social para o compartilhamento indevido de credenciais de acesso".

Ontem, o Banco Central restabeleceu o contato da C&M Software ao sistema de liquidação do Pix. Com isso, clientes da empresa puderam voltar a operar.

O UOL tenta localizar a defesa do suspeito detido hoje. O espaço fica aberto para manifestações e será atualizado caso tenha retorno.