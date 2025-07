Por que tem gente que gosta tanto do cheiro da gasolina?

A teoria tem ligação com o "fenômeno Proust", em referência ao escritor francês Marcel Proust, que descreveu uma memória intensa de sua infância desencadeada pelo cheiro dos biscoitos madalenas molhados em chá.

Uma das maiores experiências já realizada sobre odores no mundo, feita em 1987 pela revista norte-americana National Geographic, comprovou o "fenômeno Proust" na prática. Dos cerca de 1,5 milhão de leitores que participaram e cheiraram cartões com "raspadinha" de seis odores diferentes, 55% na faixa dos 20 anos afirmaram ter pelo menos uma memória vívida sugerida por um dos cheiros.

Apesar de a conexão com as lembranças também valer para outros sentidos, como audição (uma música) e paladar (uma comida), o olfato seria ainda mais poderoso. Isso porque antes de levar os estímulos para as partes do cérebro responsáveis pelas emoções e pela memória, os neurônios olfativos fazem um caminho diferente, passando por áreas mais especificamente ligadas ao olfato.

O poder de entorpecer

Já a segunda hipótese utilizada pelos cientistas para explicar por que algumas pessoas gostam do cheiro da gasolina está relacionada ao poder entorpecente do benzeno (composto presente no combustível) no sistema mesolímbico.

Ao levar à liberação de dopamina, ele causa uma espécie de euforia temporária - mesmo representando apenas 1% da gasolina. Isso porque evapora rapidamente, fazendo com que seu cheiro forte se espalhe no ambiente.