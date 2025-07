"Mais mil dias de Trump. Uma hora acaba", diz pesquisador chinês

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Janja acertou sobre o TikTok?; Shenzhen, a ex-vila de pescadores; 'A gente espera o próximo presidente'; os powerpoints dos EUA sobre IA)

Diante das sanções e tarifas impostas pela Casa Branca à China, David Li, diretor do Laboratório de Inovação Aberta de Shenzhen, afirma que "os americanos gostam muito de ameaçar, de impor as vontades deles e nós sabemos que isso não cola". Para ele, no entanto, seu país tem paciência suficiente para negociar e, se isso não for possível, esperar o presidente que sucederá Trump para reabrir as discussões.