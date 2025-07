Resgate de dados sequestrados por hackers custa R$ 2 milhões em média

A Polícia Federal do Brasil faz parte de iniciativa internacional "no more ransom". Além de incentivar a denúncia de casos, o grupo conta com "vacinas" contra ransomwares conhecidos e como aplicá-las.

Pesquisa foi feita entre janeiro e março deste ano com 150 empresas brasileiras, com faturamento entre US$ 5 milhões e US$ 50 bilhões. As companhias têm entre 100 e 5.000 funcionários. Resultado foi divulgado na segunda-feira.

Por que importa?

Ataques de ransomware são comuns e podem comprometer uma série de serviços. Em 2021, por exemplo, um ataque desses afetou a rede da Secretaria do Tesouro Nacional. A JBS dos EUA foi alvo de cibercriminosos no mesmo ano e teve de pagar US$ 11 milhões de resgate na época.

Sequestro de dados permite que cibercriminosos faturem alto extorquindo empresas. Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, muitos cibercriminosos especializados em malwares financeiros migraram para esta modalidade, pois possibilita que eles recebam quantias maiores em ataques mais direcionados. Por essa razão, criminosos buscam empresas, e não "usuários comuns", na maioria das vezes.

Números altos pagos em resgate alertam para maior investimento em segurança. Ainda segundo a pesquisa da Sophos, o custo médio de recuperação da empresa após o ransomware foi de US$ 1,19 milhão no Brasil (cerca de R$ 6,5 milhões), não considerando o preço do resgate (cuja média no Brasil é US$ 400 mil ou R$ 2,1 milhões) e o tempo com sistemas inoperantes, causando prejuízo às companhias.