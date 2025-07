Como a China fez aldeia de pescadores virar maior polo de inovação do país?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Janja acertou sobre o TikTok?; Shenzhen, a ex-vila de pescadores; 'A gente espera o próximo presidente'; os powerpoints dos EUA sobre IA)

Atualmente com 17,66 milhões de habitantes, Shenzhen é uma metrópole chinesa projetada para a grandeza a partir de uma origem humilde. Em menos de 40 anos ela passou de uma simples vila para lar de gigantes da tecnologia como Huawei e Tencent. A cidade é considerada o principal centro de inovação do oriente. E não é à toa.

David Li, diretor do Laboratório de Inovação Aberta de Shenzhen, conta que inicialmente diferentes empresas, estrangeiras inclusive, contratavam indústrias locais para construir peças e ferramentas. Com o tempo, isso foi mudando. Hoje Shenzhen é uma potência local, não mais dependente do mercado estrangeiro.