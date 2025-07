O que se sabe sobre ataque hacker que atingiu fornecedora de bancos

Uma empesa de infraestrutura tecnológica bancária foi hackeada, e dinheiro de ao menos um banco que contrata o serviço dela foi desviado - não há relatos de perda de dinheiro da conta de correntistas. Não se sabe ao certo o valor movimentado, mas estima-se que perdas podem estar na casa dos R$ 3 bilhões.

O que aconteceu

C&M Software foi alvo de um ataque hacker anteontem, e a empresa fornece infraestrutura de funcionamento do Pix para vários bancos. A companhia de tecnologia tinha permissão para operar as contas reservas de seus clientes no Bacen (Banco Central do Brasil), que são usadas para liquidar operações de Pix entre as financeiras. A confirmação do incidente só ocorreu hoje.

Cibercriminosos acessaram esses "cofres reservas", usados para transações entre bancos, e transferiram o dinheiro de bancos clientes da C&M Software.