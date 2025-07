500 anos depois, invenção de Da Vinci pode tornar drones mais silenciosos

Testes mostraram que a hélice em formato de espiral do inventor italiano produz menos ruído do que as hélices tradicionais. O design espiralado espalha os redemoinhos de ar que surgem nas pontas das hélices, diminuindo o zumbido característico que incomoda muitas pessoas.

Estudo começou com a análise de um projeto feito por estudantes de engenharia aeroespacial da Universidade de Maryland. Eles recriaram em 3D o parafuso aéreo, com base nos desenhos originais de Leonardo. A partir desse modelo, os pesquisadores simularam o comportamento do ar em torno do rotor.

Usando esse projeto como ponto de partida, construímos um modelo 3D do formato espiralado do parafuso aéreo de Da Vinci e, em seguida, utilizamos nosso software de simulação, chamado ViCar3D, para simular o fluxo de ar ao redor do rotor enquanto o drone pairava no lugar. O software então previu a velocidade do fluxo de ar em torno da hélice e os padrões de pressão Suryansh Prakhar, doutorando em engenharia mecânica da Universidade Johns Hopkins

Para medir o som, a equipe usou uma técnica desenvolvida pela NASA nos anos 1970. As simulações compararam o parafuso de Da Vinci com hélices em laço, que já são mais silenciosas do que as hélices comuns.

Apesar de ser um pouco mais barulhenta em rotação livre, a hélice de Da Vinci gerou mais sustentação. Quando ajustadas para produzir a mesma força de elevação, as hélices inspiradas em Da Vinci emitiram menos ruído.