Microsoft aposenta 'tela azul da morte' após 40 anos e mostra nova versão

É o fim de uma era. A Microsoft vai aposentar sua tradicional tela de erro azul. No lugar, o Windows 11 terá uma versão preta.

O que aconteceu

Tela azul da morte faz parte do sistema Windows há mais de 40 anos. A imagem aparece quando o sistema trava e a única solução possível é reinicializar o computador.

A nova versão da mensagem de erro agora tem fundo preto com um breve texto sugerindo uma ação. Na imagem liberada, aparece escrito "seu dispositivo apresentou um problema, e precisa ser reinicializado". O curioso é que nessa reformulação, a tela de erro do Windows fica parecida com a de atualização do sistema.