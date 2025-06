OpenAI vê boom do ChatGPT no Brasil e engata corpo a corpo com Congresso

A cadeia de valor da IA existe em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil chama muito atenção. O entendimento muito básico de alguém que descobriu a IA ontem é que você entra numa janela e faz uma pergunta. Mas, quando a gente fala em ecossistema de desenvolvedores e criadores, estamos numa situação que, numa analogia que usei na audiência pública, o fabricante de tijolo não é necessariamente responsável pela cor dentro do quarto. É a mesma coisa no mundo da IA. É importante fazer esse tipo de diferenciação de responsabilidades.

Nicolas Andrade

Josiara Diniz, gerente de políticas públicas da OpenAI, e Nicolas Robinson Andrade, diretor de relações governamentais da OpenAI para América Latina e Caribe Imagem: Roberto Rodrigues/Divulgação/OpenAI

Não é bem assim, mas tá quase lá

Ainda que seja uma das líderes na corrida global da IA, a OpenAI tem uma presença pequena no Brasil. Segundo Andrade, o plano é ampliar a operação no país no médio prazo.

Enquanto inaugura nos Estados Unidos nova frente de negócios governamentais com um contrato de US$ 200 milhões do Departamento da Defesa, aqui no Brasil a empresa não concorre a licitações públicas ainda. Há, porém, abertura para conversa, diz Andrade, já que existe sinergia entre os objetivos de governos e os da OpenAI. Distante do Executivo nos negócios, a empresa comemora a proximidade em outro campo: no relatório do Plano Brasileiro de IA, capitaneado pelo MCTI, ela foi citada como a maior desenvolvedora de iniciativas de destaque.