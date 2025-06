Preciso ceder rosto para entrar em prédio? Tire dúvidas sobre biometria

Saliba, do Data Privacy Brasil, pontua que a disseminação da tecnologia é capaz de facilitar a vigilância, a perseguição a pessoas e de causar erros de identificação. "Pode soar distópico, mas a difusão desses sistemas tira a privacidade das pessoas e ainda pode fazer com que seja presa por se parecer com alguém".

No ano passado, um homem foi detido erroneamente enquanto assistia a um jogo de futebol por se parecer com um criminoso. Isso fez com que Sergipe suspendesse o uso da tecnologia.

O que devo prestar atenção antes de ceder a imagem do meu rosto?

Pergunte se há mesmo a necessidade. Até poucos anos atrás o comum era conseguir entrar e sair dos locais sem ceder imagem do rosto. Então, vale perguntar se há alguma alternativa.

Peça para ver a política de privacidade e questione o responsável. Vale entender o que é feito com os dados captados, tempo de armazenamento e qual tipo de segurança é aplicada — se existe criptografia ou se os dados ficam fora da internet, por exemplo.

Evite ceder a imagem do seu rosto sem saber exatamente o uso. Criminosos se passando por agentes de saúde captaram o rosto de uma idosa e roubaram 80% da aposentadoria dela. Com a desculpa de tirar uma foto, na verdade, eles pegaram empréstimos consignados em nome dela