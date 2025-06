O que falaram na minha ausência? WhatsApp começa a liberar resumo de chats

WhatsApp diz que processamento desse resumo é feito de forma privada. A empresa afirmou que desenvolveu um sistema que processa e retém os dados pelo menor tempo possível. A novidade foi originalmente anunciada no fim de abril.

Uso de sistemas de IA para resumo é feito com uma requisição na nuvem. No blog de engenharia da Meta, é explicado que é feita uma autenticação usando credenciais anônimas, a operação é realizada em um ambiente criptografado e depois retorna para o dispositivo do usuário.

Em abril, o WhatsApp anunciou o recurso de "privacidade avançada", que desativa recursos de inteligência artificial num chat. Além disso, nesse modo é impossível exportar conversas, e o download de mídias é bloqueado.