Habilidades com IA já são as mais buscadas por empregadores no Linkedin

Deu Tilt. Nesta semana, os assuntos são: O outro lado do 'LinkeDisney'; Nem todo mundo é Open to Work; O que querem os recrutadores no LinkedIn?; De jogos a coach virtual: os segredos do LinkedIn

O boom da inteligência artificial já chegou ao mundo do trabalho. Recrutadores que recorrem ao LinkedIn em busca de talentos já priorizam aqueles que possuem traquejo profissional com a tecnologia, conta Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina e África, em entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.

Segundo pesquisa feita pelo LinkedIn, habilidades em IA lideram uma lista de 15 competências que mais crescem em procura no Brasil em 2025.