'Preocupação' e 'incertezas': o que dizem Meta e Google sobre Marco Civil

Já a Meta fala em preocupação com a "liberdade de expressão" e com empresas que usam seus apps para crescer. Em nota, a companhia afirma que "enfraquecer o Marco Civil" traz incertezas jurídicas e "aumenta significativamente o risco de fazer negócios no Brasil".

O que mudou

Por um placar de 8 a 3, ministros do STF declararam que o Marco Civil é parcialmente inconstitucional e sugeriram mudanças. O entendimento da maioria é que o regramento não oferece proteção suficiente a alguns direitos fundamentais e à própria democracia.

O que estava em jogo era o artigo 19, que dizia que Big Techs só seriam responsabilizadas por conteúdos de terceiros, se descumprissem ordens judiciais.

Com a mudança, o STF criou "prateleiras" de responsabilização das empresas: