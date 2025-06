Não tem aquecedor? Veja truques da física para deixar a casa mais quente

No quarto, dá para reduzir o contato criando camadas de isolamento térmico. O uso de cobertores, tapetes felpudos ou cortinas pesadas pode ajudar. Em casos extremos, vale forrar paredes com livros, quadros ou espelhos se for possível.

Esse processo evita a difusão de umidade acumulada nas paredes.

4. Desencoste a cama da parede

Na hora do frio, a disposição dos imóveis conta. Evite dormir com a cama encostada na parede externa do imóvel. O mesmo vale para o sofá.

Assim como no calor, em que uma parede exposta o dia todo ao sol tende a deixar os móveis também mais quentes, se esses mesmos móveis ficarem encostados ou perto das paredes em dias no frio, a tendência é que a pessoa também sinta mais frio se estiver neles.

Fonte: Eduardo Pizarro, arquiteto e urbanista; João Carlos Lopes Fernandes, professor de engenharia do Instituto Mauá.