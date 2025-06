Lesma ou baleia? Qual bicho tem o maior pênis do reino animal?

Lula

A lula aproveita o tamanho do pênis para acoplá-lo na fêmea sem desperdiçar espermatozoides na água Imagem: Reprodução

Em 2010, cientistas britânicos descobriram que o pênis ereto de lulas-macho que vivem no fundo do mar tem quase o mesmo tamanho do corpo do animal, com mais de 60 centímetros. Com o órgão, a lula macho chega até o corpo da fêmea e injeta os espermatozoides diretamente, para evitar que ele seja levado pela água.

Marreco pé-na-bunda

Marreco-pé-na-bunda: a 'campeã' entre as aves com pênis grandes Imagem: Reprodução

Entre os pássaros, o troféu vai para o Oxyura vittata, uma espécie de pato que vive nos lagos da Argentina e é conhecido popularmente como marreco pé-na-bunda. Enquanto a maioria das aves não possui o órgão reprodutor, o pênis do pato-argentino pode chegar a 42,5 centímetros - o mesmo tamanho da ave. Ele tem um formato parecido com um saca-rolhas espiral e possui uma textura espinhosa semelhante a uma escova. O ato do acasalamento é pouco conhecido pelos cientistas, mas acredita-se que a "escova" na ponta do pênis serviria para remover o esperma dos companheiros anteriores dentro do oviduto.