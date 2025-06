Golpistas usam lábia e app legal para acessar banco de vítimas remotamente

Caiu muito a detecção do ATS no Brasil após a prisão do grupo criminoso responsável por ele. Esperávamos que poderia haver uma expansão, mas não houve. Os criminosos então passaram a se utilizarem de apps legítimos, presentes em qualquer loja de aplicativo, para convencer a liberarem o acesso remoto

Fábio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para as Américas

Em troca, golpistas da 'falsa central telefônica' apostam na lábia para convencer as vítimas instalarem app de acesso remoto. Segundo Assolini, fraudadores se adaptaram usando apps legítimos e que não levantam suspeita da maioria das ferramentas de segurança.

O argumento para convencer as pessoas a instalarem é dizer que há um problema na conta bancária e que precisa ser resolvido de forma remota. Com isso, o golpista começa a ver a tela da vítima e ainda pede para que ela abra o app do banco e insira a senha para concluir a correção ou atualização. A partir disso, são feitos empréstimos e o esvaziamento da conta da pessoa.

Dados de vítimas geralmente são obtidos por meio de vazamentos internos ou pelo uso de painéis de dados. Páginas ilegais e que reúnem dados vazados de diferentes fontes costumam ajudar os criminosos a acharem vítimas. Por essa razão, muitas vezes os criminosos sabem tantas informações pessoais dos alvos. No ano passado, uma idosa perdeu mais de R$ 200 mil ao liberar o acesso remoto ao seu celular para golpistas.

O que fazer

Desconfie de ligações de bancos e instituições financeiras. Se você tiver alguma dúvida, dê uma desculpa e ligue diretamente para o seu banco ou gerente para tentar confirmar a validade do contato.