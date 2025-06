Escrito nas estrelas: descubra a foto que a Nasa tirou quando você nasceu

Passo 3: ao clicar no link ao lado da data, o site retorna com a foto registrada no dia exato do seu nascimento.

Imagem: Reprodução

Como descobrir sua foto de aniversário com o Hubble

A Nasa oferece também uma outra plataforma que mostra a foto do espaço no dia do seu aniversário. A página foi lançada em 2020, em comemoração aos 30 anos do telescópio Hubble, lançado em 1990 no espaço.

O Hubble explora o universo 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, o site permite selecionar apenas o dia e o mês do aniversário, exibindo a imagem registrada em um ano aleatório —diferentemente do arquivo do APOD, que permite selecionar o ano em que você nasceu.

Passo 1. acesse o site comemorativo da Nasa;