Apelido de 'LinkeDisney' tem seu lado positivo, diz diretor do LinkedIn

Os 85 milhões de brasileiros com conta no LinkedIn representam mais de 7% do total de usuários, que somam 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo. A grande presença faz do Brasil o terceiro maior mercado da rede social profissional da Microsoft.

Com tanta gente do país por lá,já é possível identificar uma diferença no comportamento do brasileiro para os de outros lugares, conta Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina e África, em entrevista a Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.