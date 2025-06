Meta elimina senhas no Facebook com novo login; como funciona

Não usar senha torna novos acessos mais fáceis e seguros. As chaves de acesso não são fáceis de descobrir ou roubar. Além disso, facilitam o login em novos equipamentos.

Configurar chaves de acesso no Facebook é relativamente simples. Basta ir ao menu (no canto direito superior), clicar em Configurações (ícone de engrenagem) e ir para a Central de Contas > Senha e Segurança > Chave de Acesso. Lá, é necessário fazer login. Sua senha ficará atrelada ao sistema operacional do celular.

Meta diz que, em celulares antigos, ainda será necessário fazer login com senha normalmente.

Aliança entre Big Techs em 2022 previa fim das senhas.Na época, Apple, Google, Microsoft e Meta se comprometeram a criar mecanismos para aposentar o sistema de senhas. A ideia era que os usuários colocassem apenas sua identificação nos serviços. A senha seria uma autorização enviada diretamente para o celular da pessoa.

Fora a Meta, Google, Apple e Microsoft contam com iniciativas semelhantes. O Google libera logins em novos equipamentos a partir de uma autorização enviada para o celular. A Apple, por sua vez, conta com chaves de acesso ligadas ao seu ecossistema, tirando a necessidade de senhas de login em alguns serviços. Por fim, a Microsoft possibilita o mesmo no acesso a e-mails.