Já caiu no golpe de um post patrocinado? Compras nunca chegam e lojas somem

Meta não detalhou políticas internas para liberar publicações patrocinadas. Tilt entrou em contato com a Meta para entender as políticas para que usuários patrocinem conteúdos em suas plataformas. No entanto, a empresa não detalhou os procedimentos.

Atividades que tenham como objetivo enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas em nossas plataformas e estamos sempre aprimorando a nossa tecnologia para combater atividades suspeitas. Também recomendamos que as pessoas denunciem quaisquer conteúdos que acreditem ir contra os Padrões da Comunidade do Facebook, das Diretrizes da Comunidade do Instagram e os Padrões de Publicidade da Meta através dos próprios aplicativos. Comunicado da Meta

Em abril, Meta foi alvo de processo da AGU (Advocacia-Geral da União). Segundo o órgão, a plataforma estaria enriquecendo com anúncios falsos, que usam propriedades do governo. Foram identificados pelo menos 1.770 anúncios fraudulentos com objetivo de aplicar golpes financeiros em propriedades da Meta.

Mas problema não está só na Meta. O app de vídeos curtos Kwai também tem sido uma plataforma utilizada por golpistas para impulsionar publicações fraudulentas. Muitos dos golpes feitos hoje no Kwai já estiveram nas redes da Meta e foram desmascarados pelo UOL Comprova. É o caso do que usa a imagem do apresentador Ratinho e as múltiplas tentativas de fraudar o "gov.br".

Debate no Judiciário

Golpes pelas redes sociais geram dificuldade de identificar fraudadores. Lucas Marcon, advogado do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Idec (Instituto de Defesa de Consumidores), explica que o mecanismo de aplicação desse tipo de golpe dificulta a localização do responsável pela fraude, que pode responder pelos crimes de estelionato e lesão de patrimônio.