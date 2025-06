Austrália libera comercialização de carne de codorna feita em laboratório

A Austrália aprovou pela primeira vez a venda de carne cultivada em laboratório. A decisão foi tomada pela FSANZ (Padrões Alimentares Austrália Nova Zelândia, na sigla em inglês), que liberou a comercialização de codorna cultivada.

O que aconteceu

Produto é desenvolvido por startup local. A carne foi criada pela empresa australiana Vow, por meio da marca Forged. O produto já havia estreado no mercado de Singapura no início de 2024, após autorização do órgão regulador local.

A carne é produzida com uma pequena amostra de células do animal. Elas são escolhidas "por sua capacidade de preservar as notas de sabor que caracterizam a carne", diz a empresa. Depois disso, em um processo de cultivo que leva 79 dias, a carne é desenvolvida em laboratório e colhida em pequenos lotes.