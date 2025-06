Como a Nvidia, líder mundial em chips, vê plano do Brasil para IA?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Por dentro da empresa mais valiosa do mundo; como GPU da Nvidia virou queridinha da IA; 'Quer copiar? Toma aqui o modelo', diz Nvidia; O otimismo da Nvidia com o Brasil)

O governo federal publicou nesta semana a versão definitiva do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimentos de R$ 23 bilhões na área nos próximos quatro anos. A Nvidia, principal fabricante de chips de IA, está "otimista" com a estratégia elaborada pelo governo Lula, diz Marcio Aguiar, diretor-geral da Nvidia para América Latina para assuntos corporativos.